چوری، ڈکیتی ، چھینا جھپٹی کے واقعات ،لاکھوں کا نقصان
ڈاکوؤں نے موسیٰ سے 60ہزارروپے ،موبائل چھین لیا، کنیز کا فون چوری
ملتان (کرائم رپورٹر)شہر کے مختلف علاقوں میں ڈکیتی، چوری اور چھینا جھپٹی کی متعدد وارداتوں کے دوران شہری نقدی، زیورات، موبائل فونز، موٹرسائیکلوں اور دیگر قیمتی سامان سے محروم ہوگئے ۔پولیس کے مطابق تھانہ کینٹ کے علاقے میں موسیٰ عرفان سے 60 ہزار روپے اور موبائل فون چھین کر فرار ہوگئے جبکہ ماروی کا موبائل چوری ہوگیا۔ مظفر آباد میں کنیز بی بی سے موبائل فون چھین لیا گیا جبکہ صدام احمد کے لاکھوں روپے مالیت کے مویشی چوری ہوگئے ۔شاہ شمس کے علاقے میں چار ڈاکو قلب عباس کے گھر داخل ہوئے اور اہلخانہ کو یرغمال بنا کر 95 ہزار روپے ، تین تولہ زیورات، موبائل فون اور دیگر سامان لوٹ کر فرار ہوگئے ۔ اسی علاقے میں احمد سے ایک لاکھ روپے اور موبائل فون چھین لیا گیا۔ممتاز آباد میں بشیر احمد سے موٹرسائیکل، شاہ نواز کا ٹرک جبکہ دیگر علاقوں میں بکریاں، سولر پلیٹیں، موبائل فونز، موٹرسائیکلیں، گیس میٹر، تار اور گھریلو سامان چوری ہونے کے واقعات رپورٹ ہوئے ۔پولیس نے مختلف تھانوں میں نامعلوم ملزموں کے خلاف مقدمات درج کرکے کارروائی شروع کردی ہے ۔