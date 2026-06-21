صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوری، ڈکیتی ، چھینا جھپٹی کے واقعات ،لاکھوں کا نقصان

  • ملتان
چوری، ڈکیتی ، چھینا جھپٹی کے واقعات ،لاکھوں کا نقصان

ڈاکوؤں نے موسیٰ سے 60ہزارروپے ،موبائل چھین لیا، کنیز کا فون چوری

ملتان (کرائم رپورٹر)شہر کے مختلف علاقوں میں ڈکیتی، چوری اور چھینا جھپٹی کی متعدد وارداتوں کے دوران شہری نقدی، زیورات، موبائل فونز، موٹرسائیکلوں اور دیگر قیمتی سامان سے محروم ہوگئے ۔پولیس کے مطابق تھانہ کینٹ کے علاقے میں موسیٰ عرفان سے 60 ہزار روپے اور موبائل فون چھین کر فرار ہوگئے جبکہ ماروی کا موبائل چوری ہوگیا۔ مظفر آباد میں کنیز بی بی سے موبائل فون چھین لیا گیا جبکہ صدام احمد کے لاکھوں روپے مالیت کے مویشی چوری ہوگئے ۔شاہ شمس کے علاقے میں چار ڈاکو قلب عباس کے گھر داخل ہوئے اور اہلخانہ کو یرغمال بنا کر 95 ہزار روپے ، تین تولہ زیورات، موبائل فون اور دیگر سامان لوٹ کر فرار ہوگئے ۔ اسی علاقے میں احمد سے ایک لاکھ روپے اور موبائل فون چھین لیا گیا۔ممتاز آباد میں بشیر احمد سے موٹرسائیکل، شاہ نواز کا ٹرک جبکہ دیگر علاقوں میں بکریاں، سولر پلیٹیں، موبائل فونز، موٹرسائیکلیں، گیس میٹر، تار اور گھریلو سامان چوری ہونے کے واقعات رپورٹ ہوئے ۔پولیس نے مختلف تھانوں میں نامعلوم ملزموں کے خلاف مقدمات درج کرکے کارروائی شروع کردی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

وزیراعلیٰ اور صوبائی وزرا کا صبا حیدر کے اہلخانہ اور رضا ہارون سے اظہار تعزیت

اپنے سروں سے جاگیردار، وڈیرے ہٹانے کی ضرورت ،حافظ نعیم

کراچی :ٹرانسپورٹرز کی تیسرے روز بھی ہڑتال،شہری پریشان

جے پی ایم سی :کینیا کے ماہرین نے روبوٹک آلات کی اسٹرلائزیشن کی تربیت لی

جیکب آباد:سخت گرمی کے بعد بارش سے موسم خوشگوار ہوگیا

اے این ایف کی کارروائیاں،6 ملزم گرفتار،145کلو منشیات برآمد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کا اونچا نام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پذیرائی ہوگئی اب آگے کی سوچیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عوامی جائیدادوں پر قبضے کا اندھا قانون
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کے بدخواہوں کی شکست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بلند قامت ستون
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
محرم الحرام کے عملی تقاضے
محمد عبداللہ حمید گل