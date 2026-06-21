شاہ محمود قریشی کو فور ی ضمانت دی جائے ، تیمور الطاف مہے
سینئر رہنما پی ٹی آئی بزرگ شہری،طبی حالت پر خدشات موجود، گفتگو
ملتان( لیڈی رپورٹر )سینئر رہنماء تحریک انصاف بیرسٹر ملک تیمور الطاف مہے نے گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں شاہ محمود قریشی کے کیس کی پیروی کرنے کے بعد کہا کہ کو شاہ محمود قریشی کوایک اور مقدمے میں بری کر دیا گیا۔ گزشتہ تین برسوں کے دوران پنجاب اور اسلام آباد میں تقریباً 50 مقدمات میں بریت یا ضمانت حاصل کرنے کے باوجود وہ آج بھی کوٹ لکھپت جیل میں قید ہیں کیونکہ انسدادِ دہشت گردی عدالت لاہور میں زیرِ التوا دو درخواست ضمانت پر تاحال فیصلہ نہیں ہو سکا۔ضمانت کے حق میں متعدد مضبوط قانونی بنیادیں موجود ہیں۔ وہ اسی نوعیت کے الزامات پر مشتمل کئی مقدمات میں پہلے ہی بری ہو چکے ہیں دیگر مماثل مقدمات میں انہیں ضمانت مل چکی ہے وہ ایک بزرگ شہری ہیں اور ان کی طبی حالت سے متعلق خدشات بھی مکمل طور پر ریکارڈ کا حصہ ہیں۔درخواست ضمانت پر فیصلہ کرنے میں طویل تاخیر ضمانت سے متعلق مسلمہ قانونی اصولوں اور اس کے بنیادی مقصد کو مجروح کرتی ہے ۔ڈاکٹر یاسمین راشد، جنہیں ایک اور بلاجواز سزا کا سامنا کرنا پڑاانہوں نے اپنے وکیل کی حیثیت سے مجھ سے یہ سوال اٹھانے کو کہا ہے کہ عدالتیں شاہ محمود قریشی کی گزشتہ تین برسوں پر محیط اس مسلسل حراست کو آخر کس قانونی جواز کے تحت برقرار رکھ رہی ہیں ۔