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بجٹ میں جنوبی پنجاب کو نظرانداز کیا گیا، خواجہ سلیمان

  • ملتان
بجٹ میں جنوبی پنجاب کو نظرانداز کیا گیا، خواجہ سلیمان

نیا صوبہ نہ بنایا گیا تو پسماندگی اور محرومی میں مزید اضافہ ہوگا،ردعمل

ملتان (لیڈی رپورٹر)مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے مرکزی چیئرمین خواجہ سلیمان صدیقی نے صوبائی بجٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وفاق کے بعد صوبائی بجٹ میں بھی جنوبی پنجاب کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب کے مسائل کا حل علیحدہ صوبے کے قیام میں ہے ۔میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب کے وسائل پر \"تخت لاہور\" قابض ہے اور مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں اس خطے کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے ۔ ان کے مطابق حکومتی عدم توجہی کے باعث صحت اور تعلیم کی سہولیات مزید متاثر ہوئی ہیں جبکہ روزگار کے مواقع بھی کم ہو گئے ہیں۔خواجہ سلیمان صدیقی نے کہا کہ زراعت اور صنعت کو جمود کا شکار کر دیا گیا ہے ، جس کے باعث خطے کی معیشت شدید دباؤ کا شکار ہے ۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب صوبے کا قیام وقت کی اہم ضرورت بن چکا ہے ، اور اگر نیا صوبہ نہ بنایا گیا تو پسماندگی اور محرومی میں مزید اضافہ ہوگا۔انہوں نے اعلان کیا کہ مرکزی تنظیم تاجران جلد علیحدہ صوبے کے لئے عملی جدوجہد کا آغاز کرے گی اور تمام مکاتب فکر، تاجر، وکلاء، طلبہ اور کسان تنظیموں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے گا۔

 

 

 

 

 

 

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