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موٹر پمپ سے کرنٹ لگنے پر نوجوان جاں بحق

  • ملتان
موٹر پمپ سے کرنٹ لگنے پر نوجوان جاں بحق

بورے والا (نمائندہ دنیا) نواحی گاؤں 42 کے بی میں کرنٹ لگنے کے افسوسناک واقعہ میں ایک نوجوان جان کی بازی ہار گیا۔

تفصیلات کے مطابق گاؤں 42 کے بی کا رہائشی حسام العباس اپنے گھر میں نصب موٹر پمپ کا والو تبدیل کر رہا تھا کہ اچانک وہ بجلی کے کرنٹ کی زد میں آ گیا۔ کرنٹ لگنے کے باعث نوجوان موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔واقعے کی اطلاع ملتے ہی اہل علاقہ کی بڑی تعداد موقع پر پہنچ گئی جبکہ نوجوان کی اچانک موت پر ہر آنکھ اشکبار ہو گئی۔ اہل خانہ شدید غم و صدمے میں مبتلا ہیں۔مقامی افراد کے مطابق واقعہ غفلت یا تکنیکی خرابی کے باعث پیش آیا تاہم اصل حقائق معلوم کیے جا رہے ہیں۔ پولیس اور متعلقہ اداروں کو اطلاع دے دی گئی ہے ۔

 

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