پٹرول کمی کے باوجود کرائے برقرار، مسافروں کا احتجاج
مخدوم رشید (نامہ نگار) پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ کمی کے باوجود پبلک ٹرانسپورٹرز کی جانب سے کرایوں میں کوئی کمی نہ کیے ۔۔۔
جانے پر مسافروں اور شہریوں نے شدید احتجاج کیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے پٹرول کی قیمت میں 74 روپے کمی کی گئی، تاہم اس کے باوجود مقامی ٹرانسپورٹرز نے کرایہ ناموں پر عملدرآمد نہیں کیا۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ اتنی واضح کمی کے باوجود کرایوں میں مناسب ریلیف نہیں دیا گیا جو سراسر ناانصافی ہے ۔شہریوں نے الزام عائد کیا کہ اگر کوئی مسافر کرایہ کم کرنے کا مطالبہ کرے تو ٹرانسپورٹرز کی جانب سے ہتک آمیز رویہ اختیار کیا جاتا ہے اور بعض اوقات مسافروں کو سڑک پر اتار دینے کی دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں۔اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب، کمشنر ملتان اور ڈپٹی کمشنر ملتان سے مطالبہ کیا ہے کہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے ثمرات عوام تک پہنچانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں ۔