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نہری پانی چوری پر 25 زمینداروں کیخلاف مقدمات

  • ملتان
نہری پانی چوری پر 25 زمینداروں کیخلاف مقدمات

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)محکمہ انہار کی جانب سے نہری پانی چوری، ناجائز کٹ لگانے اور غیر قانونی آبپاشی کے خلاف دوسرے روز بھی بھرپور کارروائیاں جاری رہیں جس کے دوران 25 زمینداروں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ۔تفصیلات کے مطابق کینال مجسٹریٹ و سب ڈویژنل کینال آفیسر کوٹ ادو ارسلان احمد اور سب ڈویژنل کینال آفیسر احمد پور محمد اجمل رضا کی مدعیت میں مختلف مقامات پر کارروائیاں کی گئیں۔۔۔۔

 مقدمات میں اللہ داد، سجاد حسین، سعید احمد، عارف، غلام یٰسین، خلیل احمد، عمران نذیر، عثمان، زوار حسین، الطاف حسین، نیاز احمد، عبدالمجید، محمد ابراہیم، حاجی محمد، ملازم حسین، محمد اکرم، محبوب احمد، سجاد احمد اور ممتاز احمد سمیت دیگر زمینداروں کو نامزد کیا گیا۔

 

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