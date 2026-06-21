افسروں کے رات گئے دورے محرم انتظامات کا جائزہ
جلال پورپیروالا (نامہ نگار) اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر مکرم سلطان اور ڈی ایس پی محمد رمضان شاہد نے رات گئے محرم الحرام کے سلسلے میں جلوس روٹس کا دورہ کیا اور انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔۔۔۔
دورے کے دوران سکیورٹی انتظامات، صفائی ستھرائی، سٹریٹ لائٹس، سیوریج نظام، پینے کے پانی کی فراہمی اور دیگر ضروری سہولیات کا معائنہ کیا گیا۔ افسران نے موقع پر موجود عملے کو ہدایت کی کہ تمام انتظامات بروقت اور مکمل طور پر یقینی بنائے جائیں تاکہ عزاداران کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔اس موقع پر انچارج پیرا فورس شاہزیب الطاف، تحصیل انتظامیہ، پولیس، ریسکیو 1122، میونسپل کمیٹی، ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ، سول ڈیفنس، واپڈا اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے ۔