صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میلسی وہاڑی روڈ پر ٹوٹا گٹر،حادثہ کا خدشہ

  • ملتان
میلسی وہاڑی روڈ پر ٹوٹا گٹر،حادثہ کا خدشہ

میلسی (نامہ نگار)میلسی وہاڑی روڈ نزد ٹول ٹیکس کے مقام پر مین شاہراہ پر گٹر کا ڈھکن ٹوٹ جانے سے کسی بھی وقت بڑے حادثے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے ۔ ۔۔۔

یہ مقام ضلع کونسل وہاڑی کی حدود میں آتا ہے اور لاہور سے کراچی جانے والی اہم ترین شاہراہ ہے جہاں دن رات بھاری اور ہیوی ٹریفک کی آمدورفت جاری رہتی ہے ۔ شہریوں اور مسافروں کے مطابق ٹوٹا ہوا گٹر کا ڈھکن کھلا پڑا ہے جو کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے ، خاص طور پر رات کے اوقات میں صورتحال مزید خطرناک ہو جاتی ہے ۔ علاقہ مکینوں اور راہگیروں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ مین شاہراہ پر اس نوعیت کی غفلت کسی بڑے جانی و مالی نقصان کا باعث بن سکتی ہے ۔ عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر گٹر کے ڈھکن کی مرمت یا تبدیلی کر کے حفاظتی اقدامات یقینی بنائے جائیں تاکہ کسی ممکنہ حادثے سے بچا جا سکے اور ٹریفک کا نظام محفوظ بنایا جا سکے ۔ اداروں سے فوری کارروائی کی اپیل کی گئی ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چودھری شافع کی کینیڈین ہائی کمشنر سے ملاقات ،تعاون بڑھانے پر اتفاق

ممکنہ مون سون ،انتظامات کو جلد حتمی شکل دی جائے ،کمشنر

محرم الحرام میں میں امن کیلئے تمام وسائل بروئے کا لائینگے ،آئی جی

ایس ایس پی آپریشنز کی کھلی کچہری شہریوں کے مسائل سنے

ایف چودہ ،پندرہ کو خوبصورت بنانے کیلئے اقدامات کا آغاز

اسلام آباد چیمبر اور میسرز ریاض اینڈ سنز کے مابین معاہدہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کا اونچا نام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پذیرائی ہوگئی اب آگے کی سوچیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عوامی جائیدادوں پر قبضے کا اندھا قانون
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کے بدخواہوں کی شکست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بلند قامت ستون
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
محرم الحرام کے عملی تقاضے
محمد عبداللہ حمید گل