میلسی وہاڑی روڈ پر ٹوٹا گٹر،حادثہ کا خدشہ
میلسی (نامہ نگار)میلسی وہاڑی روڈ نزد ٹول ٹیکس کے مقام پر مین شاہراہ پر گٹر کا ڈھکن ٹوٹ جانے سے کسی بھی وقت بڑے حادثے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے ۔ ۔۔۔
یہ مقام ضلع کونسل وہاڑی کی حدود میں آتا ہے اور لاہور سے کراچی جانے والی اہم ترین شاہراہ ہے جہاں دن رات بھاری اور ہیوی ٹریفک کی آمدورفت جاری رہتی ہے ۔ شہریوں اور مسافروں کے مطابق ٹوٹا ہوا گٹر کا ڈھکن کھلا پڑا ہے جو کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے ، خاص طور پر رات کے اوقات میں صورتحال مزید خطرناک ہو جاتی ہے ۔ علاقہ مکینوں اور راہگیروں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ مین شاہراہ پر اس نوعیت کی غفلت کسی بڑے جانی و مالی نقصان کا باعث بن سکتی ہے ۔ عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر گٹر کے ڈھکن کی مرمت یا تبدیلی کر کے حفاظتی اقدامات یقینی بنائے جائیں تاکہ کسی ممکنہ حادثے سے بچا جا سکے اور ٹریفک کا نظام محفوظ بنایا جا سکے ۔ اداروں سے فوری کارروائی کی اپیل کی گئی ہے ۔