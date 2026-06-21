چوری کی وارداتیں ،موٹرسائیکل اورزیورات غائب
گگومنڈی (نامہ نگار)چوری کی وارداتوں میں شہری موٹرسائیکل اور طلائی زیورات سے محروم ہو گئے ۔ تفصیلات کے مطابق نواحی گاؤں 173 ای بی کا رہائشی محمد اسلم دن تقریباً 11 بجے اپنے گھر کے باہر موٹرسائیکل کھڑی کر کے اندر چلا گیا۔ ۔۔۔
کچھ ہی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو موٹرسائیکل غائب تھی جسے نامعلوم چور چوری کر کے لے جا چکے تھے ۔اسی طرح چک نمبر 291 ای بی کے رہائشی محمد حسین کے گھر سے نامعلوم چور طلائی زیورات چوری کر کے فرار ہو گئے جن کی مالیت تقریباً ایک لاکھ پچیس ہزار روپے بتائی جاتی ہے ۔دونوں وارداتوں کی اطلاع متعلقہ پولیس کو دے دی گئی ہے ۔ پولیس نے مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے اور مختلف پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں۔ علاقہ مکینوں نے بڑھتی ہوئی چوری کی وارداتوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مؤثر گشت اور سکیورٹی اقدامات کا مطالبہ کیا ہے ۔ پولیس حکام کے مطابق جلد ملزمان کو ٹریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ۔