صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوری کی وارداتیں ،موٹرسائیکل اورزیورات غائب

  • ملتان
چوری کی وارداتیں ،موٹرسائیکل اورزیورات غائب

گگومنڈی (نامہ نگار)چوری کی وارداتوں میں شہری موٹرسائیکل اور طلائی زیورات سے محروم ہو گئے ۔ تفصیلات کے مطابق نواحی گاؤں 173 ای بی کا رہائشی محمد اسلم دن تقریباً 11 بجے اپنے گھر کے باہر موٹرسائیکل کھڑی کر کے اندر چلا گیا۔ ۔۔۔

کچھ ہی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو موٹرسائیکل غائب تھی جسے نامعلوم چور چوری کر کے لے جا چکے تھے ۔اسی طرح چک نمبر 291 ای بی کے رہائشی محمد حسین کے گھر سے نامعلوم چور طلائی زیورات چوری کر کے فرار ہو گئے جن کی مالیت تقریباً ایک لاکھ پچیس ہزار روپے بتائی جاتی ہے ۔دونوں وارداتوں کی اطلاع متعلقہ پولیس کو دے دی گئی ہے ۔ پولیس نے مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے اور مختلف پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں۔ علاقہ مکینوں نے بڑھتی ہوئی چوری کی وارداتوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مؤثر گشت اور سکیورٹی اقدامات کا مطالبہ کیا ہے ۔ پولیس حکام کے مطابق جلد ملزمان کو ٹریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سیلاب ،ڈینگی کے خطرات، ہسپتالوں میں ادویات کی قلت

چنگ چی رکشوں ، ڈرائیورز کو قانونی دائرہ کار میں لانے کی کوششیں نا کام ، ٹریفک متاثر

کمشنر،آر پی او کا سیف سٹی کنٹرول روم کا دورہ، سکیورٹی کا جائزہ

شعیب مرزا کا میانوالی دورہ، محرم انتظامات کا جائزہ لیا

30 مسروقہ موٹرسائیکلیں برآمد،اصل مالکان کے حوالے

محرم الحرام کے پرامن انعقاد کیلئے سکیورٹی اجلاس

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کا اونچا نام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پذیرائی ہوگئی اب آگے کی سوچیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عوامی جائیدادوں پر قبضے کا اندھا قانون
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کے بدخواہوں کی شکست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بلند قامت ستون
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
محرم الحرام کے عملی تقاضے
محمد عبداللہ حمید گل