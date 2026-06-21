نہر سے نوجوان کی لاش برآمد
میاں چنوں (سٹی رپورٹر)ریسکیو 1122 نے دو روزہ سرچ آپریشن کے بعد پل گھراٹ نہر سے ایک نوجوان کی لاش برآمد کر لی۔ ۔۔۔
تفصیلات کے مطابق دو روز قبل نہر میں نوجوان کے ڈوبنے کی اطلاع پر ریسکیو 1122 کے غوطہ خور تلاش میں مصروف رہے ۔ سرچ آپریشن کے بعد پانی سے نوجوان کی لاش نکال لی گئی۔ اور بعد ازاں قانونی کارروائی کے بعد لواحقین کے حوالے کر دی گئی۔ جاں بحق ہونے والے نوجوان کی شناخت 21 سالہ عبدالقادر ولد عبدالغفور کے نام سے ہوئی ہے ۔ واقعے کے بعد علاقے میں سوگ کی فضا چھا گئی اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد موقع پر موجود رہی۔ مقامی افراد نے ریسکیو 1122 کی بروقت اور مسلسل کوششوں کو سراہا اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ پولیس نے بھی ضروری کارروائی مکمل کر لی ہے جبکہ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ قانونی عمل مکمل کیا جا رہا ہے ۔