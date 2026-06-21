شادی ہالوں سے زیورات چوری کرنے والا گینگ گرفتار
بورے والا (نمائندہ دنیا) تھانہ شیخ فاضل پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے شادی ہالوں میں شادی بیاہ کی تقریبات کے ۔۔۔
دوران سونا چوری کرنے والے گینگ سے 31 لاکھ روپے مالیتی 7 تولہ طلائی زیورات برآمد کر لیے ۔پولیس حکام کے مطابق گینگ کے دیگر افراد کی گرفتاری کے لیے بھی کارروائی جاری ہے اور جلد مزید پیش رفت متوقع ہے ۔تفصیلات کے مطابق پولیس نے مؤثر تفتیش اور پیشہ ورانہ حکمت عملی کے ذریعے دو مقدمات ٹریس کرتے ہوئے چوری شدہ طلائی زیورات اصل مالکان کے حوالے کر دیے ۔ تھانہ شیخ فاضل پولیس نے برآمد ہونے والے 6 تولہ وزنی دو ہار سیٹ جبکہ تھانہ گگو کے مقدمہ میں برآمد ہونے والا 1 تولہ وزنی ہار سیٹ مدعیان کے سپرد کیا۔کارروائی ایس ڈی پی او سرکل بورے والا رانا محمد عمران ٹیپو کی زیر نگرانی کی گئی، جبکہ ایس ایچ او تھانہ شیخ فاضل راؤ یاسر نواز اور سب انسپکٹر عامر حسین کاظمی نے ٹیم کے ہمراہ حصہ لیا۔