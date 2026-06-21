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پولیس و سکیورٹی اداروں کاقیام امن کیلئے محرم فلیگ مارچ

  • ملتان
پولیس و سکیورٹی اداروں کاقیام امن کیلئے محرم فلیگ مارچ

ڈی سی ، ڈی پی او کی زیر قیادت محکموں کے اہلکاروں اور گاڑیوں کی شرکت

مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر) محرم الحرام میں امن و امان کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے مظفرگڑھ میں پولیس اور سکیورٹی اداروں نے بھرپور فلیگ مارچ کیا۔ فلیگ مارچ کی قیادت ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ اور ڈی پی او سید غضنفر علی شاہ نے کی۔ اس موقع پر پولیس، ایلیٹ فورس، ریسکیو 1122، پیرا فورس اور سول ڈیفنس سمیت مختلف محکموں کے اہلکاروں اور گاڑیوں نے بھی شرکت کی۔فلیگ مارچ شہر کے مختلف اہم راستوں سے گزرا جن میں کچہری چوک اور قنواں چوک سمیت دیگر علاقے شامل تھے ۔ فلیگ مارچ کا مقصد محرم الحرام کے دوران امن و امان کے قیام کو یقینی بنانے اور سکیورٹی اقدامات کو عوامی سطح پر ظاہر کرنا تھا۔ڈی پی او مظفرگڑھ سید غضنفر علی شاہ نے کہا کہ ضلع بھر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے 1300 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حساس جلوسوں اور مجالس کی نگرانی سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے مسلسل کی جا رہی ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بروقت نمٹا جا سکے ۔

ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ نے محرم الحرام کے دوران مکمل مانیٹرنگ کے لیے ڈپٹی کمشنر آفس میں کنٹرول روم قائم کر دیا ہے جہاں سے جلوسوں، مجالس اور تمام روٹس کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ محرم الحرام کے دوران کسی بھی قسم کی نفرت انگیز تقاریر یا اشتعال انگیز مواد کی تشہیر ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ انتظامیہ نے شہریوں سے تعاون کی اپیل بھی کی ہے تاکہ پرامن ماحول برقرار رکھا جا سکے ۔

 

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