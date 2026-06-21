ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی ،عوام کو ریلیف دینے کی ہدایت
ڈی سی مظفر گڑھ کا پٹرولیم قیمتوں میں کمی کے ثمرات عوام تک پہنچانے پر زور
مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف کی فراہمی اور پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ نمایاں کمی کے ثمرات عوام تک منتقل کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ عثمان طاہر جپہ کی زیر صدارت پبلک ٹرانسپورٹرز کے ساتھ ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں مناسب کمی کے حوالے سے تفصیلی غور کیا گیا۔ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ عثمان طاہر جپہ نے کہا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے پٹرول کی قیمت میں 74 روپے 28 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 67 روپے 31 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے جس کے بعد عوام کو سفری سہولیات میں بھی واضح ریلیف ملنا چاہیے ۔ انہوں نے کہا کہ ٹرانسپورٹرز پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ براہ راست عوام تک منتقل کریں اور کرایوں میں مناسب کمی کو ہر صورت یقینی بنائیں۔
اجلاس میں مختلف روٹس کے موجودہ کرایوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا جبکہ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے اپنی آراء بھی پیش کی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر نے واضح کیا کہ حکومتی ہدایات کے مطابق کرایوں میں کمی کے فیصلے پر مؤثر عملدرآمد یقینی بنایا جائے گا تاکہ شہریوں کو حقیقی معنوں میں ریلیف فراہم کیا جا سکے ۔انہوں نے مزید کہا کہ ضلعی انتظامیہ عوامی مفاد کے تحفظ اور حکومتی ریلیف اقدامات کے ثمرات ہر شہری تک پہنچانے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا رہی ہے ۔ اجلاس میں متعلقہ محکموں کے افسران اور پبلک ٹرانسپورٹرز کے نمائندگان نے شرکت کی اور کرایوں میں کمی کے حوالے سے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔