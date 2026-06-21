کبوتربازی پر جواء، ہلڑبازی ،خواتین اوربچوں پر تشدد
پولیس کے آنے پر ملزمان فرار، ڈی پی او وہاڑی سے فوری کارروائی کا مطالبہ
گگومنڈی (نامہ نگار) گگومنڈی شہر میں کبوتربازی کے نام پر لاکھوں روپے کے جوئے اور ہلڑبازی کے واقعے نے علاقہ مکینوں کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز کالو کالونی میں کبوتربازی کے دوران مبینہ طور پر لاکھوں روپے کا جواء کھیلا جا رہا تھا اور کبوترباز سارا دن رہائشی گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر ہلڑبازی کرتے رہے ۔علاقہ مکینوں کے مطابق جب انہوں نے بے پردگی اور ہلڑبازی سے منع کیا تو کبوترباز مشتعل ہو گئے اور فرزند علی کے گھر میں زبردستی داخل ہو کر خواتین اور بچوں کو مبینہ طور پر بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ واقعے کی اطلاع 15 پر دی گئی جس پر تھانہ گگومنڈی پولیس موقع پر پہنچی تاہم اہل علاقہ کے مطابق پولیس کی موجودگی میں ہی تمام مبینہ جواری فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ۔کالو کالونی کے رہائشی محمد عاشق، فرزند علی، آصف اور دیگر نے بتایا کہ پولیس کے واپس جانے کے بعد کبوترباز دوبارہ چھتوں پر چڑھ آئے اور ہلڑبازی کا سلسلہ شام تک جاری رہا جس سے علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔متاثرین نے الزام عائد کیا ہے کہ بار بار شکایت کے باوجود صورتحال کنٹرول نہیں ہو سکی۔
انہوں نے ڈی پی او وہاڑی سے واقعے کا نوٹس لینے اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ علاقے میں امن و امان قائم رکھا جا سکے اور شہریوں کو تحفظ فراہم ہو سکے ۔