خاتون کے اندھے قتل کا معمہ حل ،خاوند قاتل نکلا
مقتولہ کی نہر سے سرکٹی لاش ملی تھی، آلہ برآمد،ملزم گرفتار، کارروائی جاری
جہانیاں (نمائندہ دنیا)جہانیاں نہر سے ملنے والی خاتون کی لاش کے اندھے قتل کا معمہ حل کر لیا گیا ہے اور مقتولہ کا خاوند ہی قاتل نکلا ہے ۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق ٹھٹھہ صادق آباد کی نہر سے ایک ماہ قبل 22 سالہ نامعلوم خاتون کی سرکٹی لاش برآمد ہوئی تھی جسے امانتاً سپردِ خاک کیا گیا تھا۔ ڈی پی او خانیوال محمد عابد کی ہدایت پر ڈی ایس پی جہانیاں ملک عبدالمجید کی سربراہی میں خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی جس میں ایس ایچ او ٹھٹھہ صادق آباد ملک سرفراز بھمبر، ایس ایچ او تلمبہ مہر اخلاق لنگرا اور آئی ٹی ٹیم انچارج محمد عمران سمیت سب انسپکٹر محمد زکریا شامل تھے ۔ پولیس ٹیم نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک ماہ سے کم عرصے میں اس اندھے قتل کا سراغ لگا لیا۔پولیس کے مطابق مقتولہ کی شناخت رفعت دختر حق نواز سکنہ تلمبہ کے نام سے ہوئی جو دو بچوں کی ماں تھی۔ ملزم عالمگیر سے اس کی تیسری پسند کی شادی ہوئی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم نے مبینہ طور پر بیوی کے چال چلن سے ناراض ہو کر اسے قتل کیا۔ ملزم نے خاتون کو تھانہ ٹھٹھہ صادق آباد کے علاقے پل 14 پر لے جا کر سر میں گولی مار کر قتل کیا اور بعد ازاں لاش کو نہر میں بہا دیا۔پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم عالمگیر کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ اس کے قبضے سے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا گیا ہے ۔