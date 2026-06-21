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پی ڈی پی لودھراں ،ترقیاتی کاموں کی رفتار تیز کرنیکی ہدایت

  • ملتان
پی ڈی پی لودھراں ،ترقیاتی کاموں کی رفتار تیز کرنیکی ہدایت

ڈپٹی کمشنرکا اجلاس ،میگا پراجیکٹس سیوریج و نکاسی آب کے مسائل زیر غور

لودھراں (سٹی رپورٹر) لودھراں میں پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت پونے 6 ارب روپے کی لاگت سے ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں جن میں سیوریج لائنوں کی تنصیب، سولرائزیشن، ڈسپوزل سٹیشنز اور ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس شامل ہیں۔ ان منصوبوں کی تکمیل سے سیوریج اور نکاسی آب کے مسائل مکمل طور پر حل ہونے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے ۔ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی زیر صدارت پی ڈی پی سے متعلق ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں جاری منصوبوں کی پیشرفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں افسران کو ہدایت کی گئی کہ میگا پراجیکٹس کی رفتار مزید تیز کی جائے اور سیوریج کے لیے پائپوں کی جلد تیاری یقینی بنائی جائے ۔ ساتھ ہی ہدایت دی گئی کہ تعمیراتی کام کے دوران مقامی لوگوں کی رائے بھی شامل کی جائے تاکہ منصوبے زیادہ مؤثر اور پائیدار ہوں۔اجلاس میں مسعود آباد، بستی کھوکھراں اور چھاڑ نہر ڈسپوزل سٹیشنز کے ڈیزائن جلد فائنل کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے ۔جبکہ گنجان آباد علاقوں میں سیوریج کی تبدیلی کے کام کو تیز کرنے کی تاکید کی گئی۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ وزیراعلیٰ مریم نواز کے فلیگ شپ پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام سے شہری مسائل خاص طور پر نکاسی آب کے مسائل ختم ہو جائیں گے۔

 انہوں نے واضح کیا کہ ترقیاتی کاموں میں تاخیر ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی اور تمام ادارے اپنی ذمہ داریاں خود ادا کریں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ پی ایم یو، واسا، ایم سی اور نیسپاک مشترکہ طور پر کام کی رفتار کو بہتر بنائیں جبکہ میپکو اور سوئی گیس حکام کو خطوط لکھ کر تنصیبات کی منتقلی یقینی بنائی جائے ۔ اجلاس میں کوالٹی ورک کو ہر صورت یقینی بنانے پر بھی زور دیا گیا۔

 

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