بوریوالا،خانہ بدوش خاتون مبینہ اجتماعی زیادتی کے بعد قتل
ملزم کام کا جھانسہ دیکر ایک گھر میں لے گئے ،مقدمہ درج، مزید کارروائی جاری
بورے والا ،گگومنڈی(نمائندہ دنیا،نامہ نگار) خانہ بدوش خاتون مبینہ اجتماعی زیادتی کے بعد قتل ، کام کا جھانسہ دے کر ایک گھر میں لے جایا گیا اور واردات کی گئی ۔ تفصیل کے مطابق بوریوالا میں خانہ بدوش لڑکی کو کام کے بہانے گھر لے جا کر مبینہ طور پر اجتماعی زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا ملزمان رفیق، نعیم، گل رحیم اور چاند پر مقدمہ درج کیا گیا ۔مقتولہ کی والدہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اس کی بیٹی کو کام کاج کے بہانے گھر لے جا کر ملزمان نے مبینہ طور پر زیادتی کی اور قتل کر دیا ۔ملزمان نے بعد ازاں خاتون کی لاش ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کی اور موقع سے فرار ہو گئے ۔مقتولہ جویریہ کی والدہ کلثوم کی مدعیت میں تھانہ ماڈل ٹاؤن میں اندراج مقدمہ کے بعد مزید کارروائی جاری ہے ۔