میاں چنوں :نواحی گاؤں میں غیرت کے نام پر لڑکی قتل
گلا دبا کر قتل کیا گیا، لاش پوسٹمارٹم کیلئے ہسپتال منتقل، ماں اور دادا گرفتار
میاں چنوں (سٹی رپورٹر) نواحی گاؤں 44 پندرہ ایل میں غیرت کے نام پر ایک دلخراش واقعہ پیش آیا جہاں 16 سے 17 سالہ لڑکی کو قتل کر دیا گیا۔ اطلاع ملتے ہی ڈی ایس پی سمیت ایس ایچ او تھانہ صدر عدنان خورشید بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچے اور لڑکی کے گھر پہنچے ۔ پولیس نے لڑکی کے دادا سارنگ علی اور لڑکی کی ماں کو موقع پر گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق دونوں نے مل کر لڑکی کو غیرت کے نام پر گلہ دبا کر قتل کیا۔ پولیس نے لاش کو ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کیا جہاں پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد حقائق سامنے آئیں گے ۔ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے اور انہیں سخت کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پولیس نے کہا کہ واقعے کی ہر پہلو سے تفتیش کی جا رہی ہے اور ملزمان سے مزید بیانات لیے جا رہے ہیں۔ علاقے میں اس واقعے کے بعد سوگ کی فضا ہے اور اہل علاقہ نے اس واقعے پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ملزمان کو قرار واقعی سزا دی جائے اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ پولیس حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ایسے واقعات کی اطلاع فوری طور پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دیں تاکہ جرائم پر قابو پایا جا سکے ۔ قانونی کارروائی جاری ہے مزید پیش رفت متوقع ہے اور تحقیقات جاری ہے ۔