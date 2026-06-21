واقعہ کربلا حق و سچ کی علامت ،اسدر خان شیروانی
محرم الحرام میں امن بھائی چارہ اور مذہبی ہم آہنگی قائم رکھنے کی اپیل
میلسی (نامہ نگار)میلسی اخبار فروش یونین کے جنرل سیکرٹری اسدر خان شیروانی نے کہا ہے کہ اسلام ایک سچا اور کامل دین ہے جو حضرت امام حسینؓ اور ان کے جانثار ساتھیوں کی لازوال قربانیوں کے سبب ہمیشہ زندہ و تابندہ رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ امام عالی مقامؓ نے میدانِ کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ مشکل ترین حالات میں بھی حق اور سچ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور ظالم حکمران کے سامنے سرِ تسلیم خم نہیں کرنا چاہیے خواہ اس راہ میں جان کی قربانی ہی کیوں نہ دینا پڑے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ حضرت امام حسینؓ کی قربانی رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے مشعلِ راہ ہے اور ان کا پیغام عدل، صبر اور استقامت پر مبنی ہے ۔اسدر خان شیروانی نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کا قیام ہم سب کی قومی اور دینی ذمہ داری ہے ۔ انہوں نے کہا کہ شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو یاد رکھنے کے لیے شربت کی سبیلوں اور لنگر کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ضرورت مند افراد بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ محرم الحرام کے مقدس ایام میں صبر، برداشت اور مذہبی ہم آہنگی کا عملی مظاہرہ کیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے میں بھائی چارے ، محبت اور اتحاد کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ کسی بھی قسم کی ناخوشگوار صورتحال سے بچا جا سکے ۔