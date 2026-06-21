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منشیات، بجلی چوری و گیس ریفلنگ، 3 گرفتار

  • ملتان
منشیات، بجلی چوری و گیس ریفلنگ، 3 گرفتار

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ضلع بھر میں منشیات فروشوں، بجلی چوروں اور غیر قانونی گیس ریفلنگ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔۔۔

جس کے دوران 3 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے گئے ۔تفصیلات کے مطابق تھانہ سنانواں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے محمد تنویر کے قبضے سے 20 لیٹر دیسی شراب جبکہ محمد راشد کے قبضے سے 25 لیٹر دیسی شراب برآمد کر لی۔ اسی طرح محمد آصف کو بغیر لائسنس ایل پی جی گیس کی غیر قانونی ریفلنگ کرتے ہوئے موقع پر گرفتار کر لیا گیا۔مزید برآں واپڈا حکام کی مدعیت میں ظفر اقبال کے خلاف مین لائن سے ڈائریکٹ تاریں لگا کر بجلی چوری کرنے پر مقدمہ درج کیا گیا۔

 

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