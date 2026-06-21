ذہنی معذور لڑکے سمیت 8لڑکیاں اغوا کرلی گئیں
شاہ رکن عالم،دولت گیٹ ،پاک گیٹ،گلگشت سے واقعا ت رپورٹ
ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں میں اغوا کے متعدد واقعات کے مقدمات درج کرکے ملزموں کے خلاف کارروائی شروع کردی۔پولیس کے مطابق تھانہ شاہ رکن عالم کے علاقے میں وقاص نے درخواست دی کہ گھر پہنچنے پر اس کی بھانجی موجود نہ تھی، جسے نامعلوم ملزم اغوا کرکے فرار ہوگیا۔ دولت گیٹ کے علاقے میں افضل نے بتایا کہ نامعلوم افراد اس کی بیٹی آمنہ کو زبردستی کار میں بٹھا کر لے گئے ۔پاک گیٹ پولیس کو رخسانہ نے بتایا کہ مسلح ملزم گھر میں داخل ہوئے اور اس کی بیٹی کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد زبردستی اغوا کرکے فرار ہوگئے ۔ گلگشت کے علاقے میں قاسم نے بیٹی کے اغوا کا مقدمہ درج کرایا۔بی زیڈ پولیس کو اسلم نے بتایا کہ دو نامعلوم افراد اس کی شادی شدہ بیٹی ہیر مائی کو اغوا کرکے لے گئے جبکہ راجہ رام کے علاقے میں نسیم مائی نے الزام لگایا کہ حسیب، ریاض اور دیگر افراد اس کی بیٹی کو اغوا کرکے فرار ہوگئے ۔صدر جلالپور پولیس کے مطابق ملزم لطیف عرف گولڈن، اکرم اور دیگر ثمینہ کو اغوا کرکے لے گئے ۔ شاہ شمس میں شوکت نے بتایا کہ اس کا ذہنی معذور بھائی ابوبکر گھر سے نکلنے کے بعد واپس نہیں آیا، شبہ ہے کہ اسے اغوا کرلیا گیا۔