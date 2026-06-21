پاک گیٹ،نوجوان کو فائرنگ کرکے قتل کردیا
مقدمہ بازی کی رنجش میں گول روڈ پر علی بلو چ کو نشانہ بنایا گیا، ملزم فرار
ملتان (کرائم رپورٹر)تھانہ پاک گیٹ کے علاقے فائرنگ کرکے نوجوان کو قتل کردیا گیا اہلخانہ کا لاش سڑک پر رکھ کر ملزم کی گرفتاری کیلئے احتجاج ،ایس پی سٹی کی یقین دہانی پر مظاہرین مقتول کی لاش تدفین کیلئے لیکر قبرستان روانہ ہوگئے ۔گول روڈ پر علی بلوچ موجود تھا کہ ملزم نے فائرنگ کرکے علی کو شدید زخمی کردیا اور موقع سے فرار ہوگیا زخمی کو علاج معالجہ کیلئے تشویشناک حالت میں نشتر ہسپتال منتقل کیا جو راستے میں ہی دم توڑ گیا ۔اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچی اور مقتول کی لاش قبضے میں لیکر پوسٹ مارٹم کیلئے سرد خانے منتقل کردی ،پولیس کے مطابق جھگڑے کی وجہ عناد مقتول اور ملزم کے مابین لڑائی جھگڑے کے مقدمات چل رہے تھے دونوں فریقین کے مابین پنچائتی صلح ہونا تھی پنچائت سے پہلے ہی ملزم نے مقتول کو گولیاں مارکر قتل کردیا اور فرار ہوگیا ،مقتول کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد ورثا کے حوالے کردی اور ملزم کیخلاف مقدمہ نمبر 119/26بجرم 302 درج کرلیا دریں اثنا مقتول کے ورثا نے لاش چوک حرم گیٹ پر رکھ کر ملزم کی گرفتاری کیلئے ٹائر جلاکر احتجاج کیا اور نعرے بازی کرتے رہے احتجاج کی اطلاع پر ایس پی سٹی نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچے ۔