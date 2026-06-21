پٹرولیم قیمتوں میں کمی ، گڈز کرایوں میں 10 فیصد کمی
ٹرانسپورٹرز کا عوام کو ریلیف ، ٹول پلازوں پر ناجائز وصولیوں کی شکایت
ملتان (لیڈی رپورٹر)پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ کمی کے بعد گڈز ٹرانسپورٹرز نے مال برداری کے کرایوں میں 10 فیصد کمی کا اعلان کر دیا۔ آل ملتان مزدا منی گڈز ایسوسی ایشن کے صدر محمد عمران نے کہا ہے کہ پٹرولیم قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچانے کیلئے مختلف شہروں کے کرایوں میں کمی کی گئی ہے ۔انہوں نے بتایا کہ ملتان سے لاہور مال برداری کا کرایہ 55 ہزار روپے سے کم ہو کر 50 ہزار روپے ، گوجرانوالہ کا 60 ہزار سے کم ہو کر 55 ہزار روپے ، فیصل آباد کا 45 ہزار سے کم ہو کر 40 ہزار روپے جبکہ کراچی کا کرایہ 90 ہزار روپے سے کم ہو کر 80 ہزار روپے کر دیا گیا ہے ۔محمد عمران نے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت مزید ریلیف دے تاکہ کاروباری سرگرمیوں کو فروغ مل سکے ۔ انہوں نے شکایت کی کہ مختلف ٹول پلازوں پر فی گاڑی 100 روپے اضافی اور ناجائز وصول کئے جا رہے ہیں، جبکہ موٹروے پر غیر ضروری چالان بھی ٹرانسپورٹرز کیلئے اضافی مالی بوجھ بن رہے ہیں۔ متعلقہ حکام اس مسئلے کا فوری نوٹس لیں۔