پٹرولیم قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچایا جائے ، اے ڈی سی
ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی کیلئے اہم اجلاس ،کرایوں کا تفصیلی جائزہ، ہدایات جاری
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو بیرسٹر بلال سلیم کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد اسد علی کی زیر صدارت ٹرانسپورٹرز کے ساتھ ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ کمی کے بعد عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ کرایوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد اسد علی نے ٹرانسپورٹرز پر زور دیا کہ حکومتی پالیسی کے مطابق پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ براہِ راست عوام تک پہنچایا جائے اور کرایوں میں مناسب کمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ عوامی مفاد کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہی ہے اور مقررہ کرایوں پر سختی سے عملدرآمد کرایا جائے گا۔انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی صورت میں زائد کرایہ وصول کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اجلاس میں عوامی ریلیف کو اولین ترجیح قرار دیا گیا۔ اور شفاف نظام کے نفاذ پر زور دیا گیا۔اجلاس میں شریک ٹرانسپورٹرز نے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ وہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے مطابق کرایوں میں مناسب کمی کریں گے اور عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔