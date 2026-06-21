پیف سکولوں میں دوہری انرولمنٹ کا انکشاف،انکوائری شروع،بیان حلفی طلب
سکولوں میں ایک ہی طالبعلم کے نام پر دو ہری انرولمنٹ ، سرکاری فنڈز کی ادائیگی متاثرہونے کا امکان، داخلہ ریکارڈ درست کرکے اسٹامپ پیپر پر بیان حلفی جمع کرائے جائیں ، حکام
ملتان(خصوصی رپورٹر)پیف سکولوں میں ڈوپلیکٹ داخلوں کا انکشاف، انکوائری شروع، بیان حلفی طلب کرلئے گئے تفصیل کے مطابق پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ( پیف) کے پارٹنر سکولوں میں ہزاروں طلباء کے ڈوپلیکیٹ داخلوں کے اندراج کا انکشاف سامنے آیا ہے ، جس کے باعث حکومتی فیس کی مبینہ طور پر دوگنا وصولی کا خدشہ پیدا ہوگیا ہے ذرائع کے مطابق بعض سکولوں میں ایک ہی طالبعلم کے نام پر دوہری انرولمنٹ کے باعث سرکاری فنڈز کی ادائیگی بھی متاثر ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے ۔صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ( پیف)نے فوری کارروائی شروع کر دی ہے اور تمام لائسنس یافتہ سکولوں کو داخلوں کا ریکارڈ درست کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے ۔
پیف کی جانب سے سکولوں کو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے داخلوں کا مکمل ریکارڈ درست کر کے 300 روپے مالیت کے اسٹامپ پیپر پر بیان حلفی جمع کروائیں ۔اس کے ساتھ تمام لائسنس یافتہ سکولوں کو 22 جون تک ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ وہ اپنے ریکارڈ کی تصدیق مکمل کریں۔پیف حکام کے مطابق مقررہ تاریخ کے بعد اگر ڈوپلیکیٹ انرولمنٹ ثابت ہوئی تو متعلقہ سکولوں پر بھاری جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے ۔پیف حکام نے واضح کیا ہے کہ دوہری انرولمنٹ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ایسے اقدامات میں ملوث اداروں کے سربراہان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔