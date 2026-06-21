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غیر قانونی مائننگ کیخلاف کارروائی کا حکم

  • ملتان
غیر قانونی مائننگ کیخلاف کارروائی کا حکم

ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس، محکمانہ کارکردگی، جاری آپریشنز ، ریونیو اہداف، معدنی وسائل کے تحفظ کے اقدامات پر غور، غیر قانونی سرگرمیوں کے فوری سدباب کی ہدایت اداروں میں مربوط تعاون ، فیلڈ مانیٹرنگ بہتر بنائی جائے ، غیر قانونی مائننگ میں ملوث عناصر کیخلاف بلا امتیاز کارروائی یقینی بنائی جائے ، ڈپٹی کمشنر محمد نعمان صدیق کا خطاب

ملتا ن( وقائع نگار خصوصی)ڈپٹی کمشنر ملتان محمد نعمان صدیق کی زیر صدارت محکمہ مائنز اینڈ منرلز کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں ضلع بھر میں معدنی وسائل کے تحفظ، غیر قانونی کان کنی کی روک تھام اور ریونیو وصولیوں سے متعلق امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔اجلاس میں متعلقہ افسران نے محکمہ کی کارکردگی، جاری آپریشنز اور ریونیو اہداف کے حوالے سے بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعمان صدیق نے ہدایت کی کہ معدنی وسائل کے تحفظ کے لئے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں اور غیر قانونی مائننگ میں ملوث عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی عمل میں لائی جائے ۔انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق معدنی وسائل کے شفاف اور موثر استعمال کو یقینی بنایا جائے اور سرکاری ریونیو میں اضافے کے لئے محکمانہ اقدامات مزید تیز کئے جائیں۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ اداروں کے درمیان موثر رابطہ اور فیلڈ مانیٹرنگ بہتر بنانے کی بھی ہدایت کی تاکہ غیر قانونی سرگرمیوں کا بروقت سدباب کیا جا سکے ۔اجلاس میں محکمہ مائنز اینڈ منرلز کے افسروں اور دیگر متعلقہ محکموں کے نمائندگان نے شرکت کی۔

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