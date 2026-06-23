صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیف سکولوں کو جدید تعلیمی مواد استعمال کرنیکا حکم

  • ملتان
پیف سکولوں کو جدید تعلیمی مواد استعمال کرنیکا حکم

پیف سکولوں کو جدید تعلیمی مواد استعمال کرنیکا حکم ڈیجیٹل لرننگ پلیٹ فارم قائد سے بھرپور استفادہ ناگزیر،مراسلہ جاری

ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا پارٹنر سکولوں کو جدید لرننگ میٹریل کے استعمال کا حکم، تعلیمی معیار بہتر بنانے کے لیے نئی ہدایات جار ی۔ تفصیل کے مطابق پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے اپنے تمام پارٹنر سکولوں کو جدید تعلیمی مواد کے مؤثر استعمال کو یقینی بنانے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ طلبہ کے تعلیمی معیار میں بہتری اور جدید تدریسی تقاضوں سے ہم آہنگی کے لیے ڈیجیٹل لرننگ پلیٹ فارم ’’قائد‘‘ سے بھرپور استفادہ ناگزیر ہے ۔اس سلسلے میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر مانیٹرنگ کی جانب سے جاری مراسلے میں فاؤنڈیشن کے تحت چلنے والے تمام پروگراموں کے لائسنس ہولڈرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے اداروں میں جدید تعلیمی وسائل کے استعمال کو فروغ دیں اور طلبہ و اساتذہ کو آن لائن لرننگ پلیٹ فارم سے منسلک کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

نہروں، راجباہوں، نالوں میں نہانے کے واقعات سختی سے روکنے کا فیصلہ

سرکاری املاک کی نشاندہی اور نیلامی سے متعلق امور کا جائزہ

محرم الحرام کے سلسلے میں فلیگ مارچ کا انعقاد

پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے مواقع سے بھرپور استفادہ کیا جائے ڈپٹی کمشنر بھکر

ڈپٹی سیکرٹری ایڈمن کا کوٹ مومن میں زیرِ تعمیر لیڈیز بار روم کا دورہ

بی ایس پروگرامز کے الحاق کی منظوری کے لئے ٹیم کاگورنمنٹ کالج خواتین بھاگٹانوالہ کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
آنرایبل لارڈ کلائیو کا خواب میں آنا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
منافقت کا صدر دفتر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کلمۂ حق کی قیمت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
قرض کے بجائے ایکویٹی سے کاروبار
شاہد کاردار
رشید صافی
سفارت کاری کی جیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین الیکشن اور ہنگامہ آرائی
حافظ محمد ادریس