صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گاڑیوں میں آتشزدگی روکنے کیلئے خصوصی مہم کا آغاز

  • ملتان
گاڑیوں میں آتشزدگی روکنے کیلئے خصوصی مہم کا آغاز

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار ) گاڑیوں میں آگ لگنے کے حادثات کی روک تھام اور مسافروں کے تحفظ کیلئے نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس نے ایک ہفتہ وار آگاہی اور انفورسمنٹ مہم کا آغاز کر دیا ہے ۔ ۔۔۔

انسپکٹر جنرل نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس سلطان احمد چوہدری کی خصوصی ہدایات اور ڈی آئی جی این-5 سینٹرل شاہد جاوید کی نگرانی میں جاری مہم کے تحت ایس پی سیکٹر کمانڈر سینٹرل-2 ملتان محمد کاشف رحیم بھٹہ کی ہدایت پر ڈی ایس پی راؤ محمد اقبال کی سربراہی میں بیٹ-18 خانیوال نے پبلک سروس گاڑیوں، ہیوی ٹرانسپورٹ وہیکلز اور لائٹ ٹرانسپورٹ وہیکلز کی چیکنگ شروع کر دی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ایچ نائن اتوار بازار آتشزدگی سے300دکانیں متاثر،12کروڑ کا نقصان

عشرہ محرم ،امن و امان کا قیام اولین ترجیح ہے ،صہیب احمد بھرتھ

سیکٹر F-14، 15کی بروقت تکمیل ہاؤسنگ اتھارٹی کا بڑا قدم

کامسیٹس یونیورسٹی اور پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی میں معاہدہ

بین المسالک ہم آہنگی اور انتہا پسندی کے تدارک پر گول میز کانفرنس

ایچ نائن اتواربازار میں آتشزدگی،9سالوں میں چھٹا بڑاواقعہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سبز موتیا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چچا ٹرمپ کا کچھ پتا نہیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فلسطینیوں کا وارث کون؟
خورشید ندیم
کنور دلشاد
اسلام آباد میں اُڑتی خبریں
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
تشنہ لباں
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ شہادت!
مفتی منیب الرحمٰن