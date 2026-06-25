صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سبزی منڈی میں غیرقانونی وصولیوں کا انکشاف، مقدمہ درج

  • ملتان
سبزی منڈی میں غیرقانونی وصولیوں کا انکشاف، مقدمہ درج

کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر ) سبزی منڈی سرور شہید میں غیر قانونی سائیکل اسٹینڈ چلانے اور جگا ٹیکس وصول کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔۔۔۔

 تفصیلات کے مطابق حلقہ انچارج انسپکشن کی جانب سے سبزی منڈی چوک سرور شہید میں کی جانے والی انسپکشن کے دوران انکشاف ہوا کہ رانا قمر لطیف مبینہ طور پر غیر قانونی سائیکل اسٹینڈ چلا کر وصولیاں کر رہا تھا جبکہ ہر جمعرات کو لگنے والے لنڈا بازار میں تاجروں اور ریڑھی بانوں سے ایک ہزار روپے فی کس کے حساب سے جگا ٹیکس بھی وصول کیا جا رہا تھا۔ رپورٹ کے مطابق ان غیر قانونی سرگرمیوں سے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچ رہا تھا۔ پولیس نے سرکاری مدعیت میں مقدمہ درج کرکے مزید کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

میٹرو بس منصوبہ: یوٹیلیٹی سروسز کی منتقلی 15 جولائی تک مکمل کرنے کی ہدایات

ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کیخلاف کریک ڈائون کا فیصلہ

حکومتی اہداف کے حصول میں غفلت برداشت نہیں:انور علی

ترقی کیلئے عملی تحقیق اور جدت کی ضرورت ہے :فاروق یوسف

مویشی پال حضرات کو معیاری سہولیات ترجیح : ڈاکٹر حیدر

شادی شدہ خاتون کو مبینہ اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنا دیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سبز موتیا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چچا ٹرمپ کا کچھ پتا نہیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فلسطینیوں کا وارث کون؟
خورشید ندیم
کنور دلشاد
اسلام آباد میں اُڑتی خبریں
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
تشنہ لباں
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ شہادت!
مفتی منیب الرحمٰن