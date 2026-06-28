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منشیات کیس کے ملزم کی درخواست ضمانت منظور کرنے کاحکم

  • ملتان
منشیات کیس کے ملزم کی درخواست ضمانت منظور کرنے کاحکم

ملتان(کورٹ ر پورٹر)ایڈیشنل سیشن جج ملتان نے منشیات برآمد ہونے کے مقدمہ میں ملوث ملزم کی ضمانت بعد از گرفتاری وکلا دلائل کے۔۔۔

 بعد منظورکر نے کا حکم دیا ہے ۔ قبل ازیں فاضل عدالت میں ملزم محمد نعمان نے درخواست ضمانت قبل از گرفتاری دائر کرتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ اس کے خلاف پولیس تھانہ ستیل ماڑی نے رواں سال مقدمہ نمبر 1015/26درج کیا جس میں موقف اختیار کیا کہ ملزم سے دوران چیکنگ منشیات برآمد ہوئی تھی لیکن مقدمہ بے بنیاد اور وہ بے گناہ ہے اس لیے ضمانت منظور کرتے ہوئے پولیس کو گرفتاری سے باز رہنے کا حکم دیا جائے ۔

 

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