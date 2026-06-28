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ایس ایچ کو پسند کی شادی کرنیوالی لڑکی کو ہراساں کرنے سے باز رہنے کا حکم

  • ملتان
ایس ایچ کو پسند کی شادی کرنیوالی لڑکی کو ہراساں کرنے سے باز رہنے کا حکم

ملتان(کورٹ ر پورٹر)ایڈیشنل سیشن جج ملتان نے مرضی کی شادی کرنیوالی لڑکی کو ہراساں و پریشان کرنے سے متعلق درخواست پر ایس ایچ او تھانہ شاہ شمس کو ہراساں کرنے سے باز رہنے کا حکم دیا ہے ۔۔۔۔

فاضل عدالت میں حفظہ اکرم بی بی نے ہراسمنٹ کی درخواست دائر کرتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ اس نے اپنی مرضی سے چند روز قبل پسند کی شادی کرلی تھی چونکہ والدین اسکی شادی کسی عمر رسیدہ شخص سے کرنا چاہتے تھے اب شادی کرنے پر قریبی رشتے دار جان دشمن بن گئے ہیں اور طلاق نہ لینے پر شدید نتائج کی دھمکیاں دی جارہی ہیں۔

 

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