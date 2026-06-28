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دوگروہوں میں تصادم پولیس کارروائی کا آغاز

  • ملتان
دوگروہوں میں تصادم پولیس کارروائی کا آغاز

ملتان (کرائم رپورٹر ) یوم عاشورہ کے جلوس میں دو فریقین کا جھگڑا پولیس نے موقع پر پہنچ کر فریقین کیخلاف کارروائی شروع کردی ۔۔۔۔

 رسول پور سورج میانی میں لائسنس دار کا جلوس آستانہ امام بارگاہ مہر شاہ بستی رسول پور سے شروع ہوکر واپس امام بارگاہ میں اختتام پزیر ہونا تھا جلوس کے دوران دو فریقین کی توں تکرار شروع ہوئی جو بعد میں جھگڑے میں تبدیل ہوگئی ۔جھگڑے کی اطلاع پر پولیس کی بھاری نفری جائے وقوعہ پر پہنچی اور دونوں فریقین کو سمجھاکر لڑائی جھگڑے کو ختم کروایا اور جلوس کو اپنی منزل پر روانہ کرکے کارروائی شروع کردی ۔

 

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