صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مذہبی منافرت کیس، گرفتار وکیل کی درخواست ضمانت مسترد

  • ملتان
مذہبی منافرت کیس، گرفتار وکیل کی درخواست ضمانت مسترد

ملتان (کورٹ رپورٹر)مذہبی منافرت پھیلانے کے الزام میں گرفتار وکیل ایڈوکیٹ عباس وسیر کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری پر سماعت کے بعد جوڈیشل مجسٹریٹ ناصر شہزادی نے درخواست خارج کر دی۔

 استغاثہ کے مطابق ملزم کے خلاف سکیورٹی اداروں کو دھمکیاں دینے کے الزام میں بھی مقدمہ درج ہے ۔ ذرائع کے مطابق ابتدائی طور پر ملزم کو سی ٹی ڈی نے گرفتار کیا تھا، تاہم وکلا کے مطالبے پر اسے متعلقہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ دوسری جانب ملتان بار ایسوسی ایشن نے گرفتار وکیل کے خلاف درج مقدمے کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے اسے خارج کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔ عدالت کی جانب سے درخواست ضمانت مسترد ہونے کے بعد مقدمے کی مزید کارروائی قانون کے مطابق جاری رہے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

مون سون سیزن سے قبل نالوں کی صفائی کی جامع مہم کا آغاز

کیش وین ڈکیتی کا سراغ لگانے والی پولیس ٹیم کیلئے انعامات

کورنگی میں خاتون پر تیزاب گردی ، وزیراعلیٰ کا نوٹس

حیدر آباد:مہران ورکرز کا فراہمی ونکاسی آب نظام جام کرنیکا انتباہ

کوآپریٹو کورٹ کا فیصلہ معطل ،سیکرٹری کوآپریٹو سوسائٹیز طلب

عدالت کا ایس ایس پی ایسٹ کے خلاف کارروائی کا حکم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بجٹ، ڈھابہ اور بچہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
باقی ساری دنیا گئی بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
گھر کی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
ایک امیر شہر کا پسماندہ نظام
شاہد کاردار
رشید صافی
افغان قیادت کا فکری جمود
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
یونین الیکشن دھاندلی اور انتظامی ردعمل
حافظ محمد ادریس