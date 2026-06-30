صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بزرگ شخص کی گھر میں پراسرار موت، تحقیقات شروع

  • ملتان
بزرگ شخص کی گھر میں پراسرار موت، تحقیقات شروع

ملتان (کرائم رپورٹر) تھانہ بی زیڈ کے علاقے چونگی نمبر 6، بوسن روڈ پر 80 سالہ شخص اپنے گھر میں پراسرار طور پر مردہ حالت میں پایا گیا۔

 اطلاع ملنے پر پولیس نے لاش قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے نشتر ہسپتال منتقل کر دی اور واقعہ کی تفتیش شروع کر دی۔ پولیس کے مطابق عمران بھٹہ نے اطلاع دی کہ ان کا ہمسایہ حسام الدین قریشی گھر میں اکیلا رہتا تھا، جبکہ اس کی اہلیہ اور بچے امریکہ میں مقیم ہیں۔ ابتدائی معلومات کے مطابق دکانداروں نے دکانیں کھولیں تو علاقے میں بدبو محسوس ہوئی، جس پر شک ہونے پر چند افراد گھر کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے ، جہاں حسام الدین قریشی مردہ حالت میں پڑا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس مرحلے پر موت کی وجہ کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور دیگر شواہد کی روشنی میں یہ معلوم کیا جائے گا کہ واقعہ طبعی موت، قتل یا خودکشی کا نتیجہ ہے ۔ پولیس نے قانونی کارروائی مکمل کرتے ہوئے مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کھلے مین ہولز پر زیرو ٹالرنس، زمہ دار ہائوسنگ سوسائٹی کے مالک کیخلاف مقدمہ درج ہوگا

پیشہ ور بھکاریوں کی بھر مار، جرائم بڑھنے کا خدشہ

سابقہ رنجش ،شہری کو فائرنگ کرکے لہولہان کر دیا

گوجرہ ترقیاتی کاموں کے معیار پرسمجھوتہ نہیں ہوگا:ڈپٹی کمشنر

مریضوں کو طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے :ڈپٹی کمشنر

جعلی کرنسی کے 2سپلائر گرفتار، 10 لاکھ کے جعلی نوٹ برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بجٹ، ڈھابہ اور بچہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
باقی ساری دنیا گئی بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
گھر کی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
ایک امیر شہر کا پسماندہ نظام
شاہد کاردار
رشید صافی
افغان قیادت کا فکری جمود
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
یونین الیکشن دھاندلی اور انتظامی ردعمل
حافظ محمد ادریس