صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیٹے اور بہو کا ضعیف باپ پر تشدد، گھر سے نکالنے کا الزام

  • ملتان
بیٹے اور بہو کا ضعیف باپ پر تشدد، گھر سے نکالنے کا الزام

گگو منڈی (نامہ نگار) نواحی گاؤں 225۔ای بی کے رہائشی 80 سالہ محمد اسماعیل نے اپنے بیٹے اور بہو پر تشدد کرکے گھر سے نکالنے اور کھانا نہ دینے کا الزام عائد کیا ہے ۔

متاثرہ بزرگ نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی سے تحفظ اور انصاف فراہم کرنے کی اپیل کی ہے ۔محمد اسماعیل نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ گاؤں کی پانچ مرلہ سکیم میں واقع اپنے ملکیتی مکان میں رہائش پذیر ہیں، جہاں ان کا بیٹا محمد رفیق اور بہو شبانہ بی بی بھی رہتے ہیں۔ ان کے مطابق بیٹا اور بہو عرصہ سے ان کے ساتھ ناروا سلوک کر رہے ہیں اور تشدد کرنا معمول بن چکا ہے ۔ انہوں نے الزام لگایا کہ گزشتہ روز دونوں نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا، دھکے دے کر گھر سے نکال دیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ریڈ لائن منصوبے کے کام میں مزید تیزی لانے کے احکامات

پولیس چیف کی زیر صدارت جائزہ اجلاس

سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ جلد فعال کرنے کا اعلان

مہنگا آٹا بیچنے والوں کے خلاف انتظامیہ کا کریک ڈاؤن

کراچی کیلئے 500 ارب کے پیکیج کا اعلان کیاجائے ،منعم ظفر

گورنر کی تاجر علی مرتضیٰ جمیل کے اہلخانہ سے تعزیت

آج کے کالمز

ایاز امیر
زبردستی کا عشق
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہاں خریدا ہے جہاز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم پر اخراجات: زوال کا سفر جاری ہے
شاہد صدیقی
سلمان غنی
افغانستان سے دہشت گردی، پاکستان کیلئے بڑا چیلنج
سلمان غنی
جاوید حفیظ
جنگ اور امن میں معلق مشرقِ و سطیٰ
جاوید حفیظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہریوں کے حقوق و فرائض
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر