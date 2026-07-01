صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہراہوں پر مؤثر پٹرولنگ، ٹریفک قوانین پر سختی سے عملدرآمد کی ہدایت

  • ملتان
شاہراہوں پر مؤثر پٹرولنگ، ٹریفک قوانین پر سختی سے عملدرآمد کی ہدایت

مونڈکا (نامہ نگار ) ڈی ایس پی پٹرولنگ راؤ عمر فاروق نے ضلع بھر کی مختلف پٹرولنگ پوسٹس کا دورہ کرکے انچارجز اور دیگر اہلکاروں کی کارکردگی، گشت اور ڈسپلن کا جائزہ لیا۔

 اس موقع پر انہوں نے ہدایت کی کہ شاہراہوں پر مؤثر اور بروقت پٹرولنگ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے جبکہ عوام میں ٹریفک قوانین اور روڈ سیفٹی سے متعلق آگاہی کے لیے باقاعدگی سے لیکچرز کا انعقاد کیا جائے ۔ انہوں نے کم عمر ڈرائیوروں، اوور سپیڈنگ، اوور لوڈنگ اور غیر قانونی ایل پی جی سلنڈرز کے خلاف بلاامتیاز کارروائیاں جاری رکھنے کی بھی ہدایت کی۔ ڈی ایس پی راؤ عمر فاروق نے کہا کہ ٹریفک حادثات کی روک تھام پنجاب ہائی وے پٹرول کی اولین ترجیح ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے معمولات زندگی مفلوج، شہری مشکلات کا شکار

اوپن ڈور پالیسی ، ڈپٹی کمشنر نے شہریوں کے مسائل سنے

ہیٹ سٹروک ریلیف کیمپس سہولتوں سے محروم

4 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار، 50 لاکھ سے زائد مالیت کا مال برآمد

میڈیا مینجمنٹ:ڈپٹی کمشنر آفس کی میڈیا ٹیم میں سرٹیفکیٹس تقسیم

جرائم کے خاتمے کیلئے مؤثر حکمت عملی اپنائی جائے ، سی پی او

آج کے کالمز

ایاز امیر
زبردستی کا عشق
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہاں خریدا ہے جہاز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم پر اخراجات: زوال کا سفر جاری ہے
شاہد صدیقی
سلمان غنی
افغانستان سے دہشت گردی، پاکستان کیلئے بڑا چیلنج
سلمان غنی
جاوید حفیظ
جنگ اور امن میں معلق مشرقِ و سطیٰ
جاوید حفیظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہریوں کے حقوق و فرائض
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر