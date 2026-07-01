صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بائیومیٹرک حاضری نظرانداز،9اساتذہ سے وضاحت طلب

  • ملتان
بائیومیٹرک حاضری نظرانداز،9اساتذہ سے وضاحت طلب

ایمرسن یونیورسٹی انتظامیہ کا ڈائریکٹر اسٹیٹ سمیت اساتذہ کو شوکاز نوٹس

ملتان (خصوصی رپورٹر) ایمرسن یونیورسٹی ملتان انتظامیہ نے بائیومیٹرک حاضری نظام پر عملدرآمد نہ کرنے پر ڈائریکٹر اسٹیٹ سمیت 9 اساتذہ و افسروں سے وضاحت طلب کر لی۔تفصیلات کے مطابق وائس چانسلر کی جانب سے روزانہ حاضری ریکارڈ کے جائزے کے دوران بے ضابطگیاں سامنے آنے پر رجسٹرار آفس نے متعلقہ اساتذہ کو شوکاز نوٹس جاری کئے ۔ نوٹس میں کہا گیا کہ متعلقہ ملازمین بائیومیٹرک سسٹم پر حاضری درج نہیں کر رہے تھے جس سے غیر حاضری، تاخیر سے آنے یا مقررہ وقت سے پہلے دفتر چھوڑنے کا تاثر پیدا ہوا۔وضاحت طلب کئے جانے والوں میں ڈاکٹر سمرہ ملک، حامد عباس، ڈاکٹر صدام حسین، ڈاکٹر ہمایوں فاروق، ڈاکٹر عمیر سہیل، ڈاکٹر محمد آصف شامل ہیں، جن کا تعلق مختلف شعبہ جات سے ہے ۔یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق بائیومیٹرک حاضری ریکارڈ نہ ہونے کے باعث معاملہ سنجیدگی سے لیا گیا ہے اور تمام متعلقہ افراد کو تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے ۔ حکام نے تدریسی و غیر تدریسی عملے کو آئندہ حاضری نظام پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

شدید گرمی اور حبس میں گھنٹوں بجلی غائب کاروبار تباہ،لوگوں کا باہر نکلنے سے گریز

پیپلزپارٹی ہمیشہ ہی دہشتگر د ی کے خلا ف ثا بت قد م ر ہی تسنیم ا حمد قریشی

عید پر اعلی ٰ کارکردگی ،محکموں کے افسران و اہلکاروں میں تعریفی سرٹیفکیٹس تقسیم

اینٹی وہیکل لفٹنگ ٹیم میں تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعامات تقسیم

پنجاب کالج خوشاب میں طلبہ کے لیے ٹریفک آگاہی لیکچر

شفاف طرزِ حکمرانی اور مسائل کا حل یقینی بنایا جا رہا ،اے سی

آج کے کالمز

ایاز امیر
زبردستی کا عشق
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہاں خریدا ہے جہاز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم پر اخراجات: زوال کا سفر جاری ہے
شاہد صدیقی
سلمان غنی
افغانستان سے دہشت گردی، پاکستان کیلئے بڑا چیلنج
سلمان غنی
جاوید حفیظ
جنگ اور امن میں معلق مشرقِ و سطیٰ
جاوید حفیظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہریوں کے حقوق و فرائض
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر