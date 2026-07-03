صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس کا چھاپہ،شراب برآمد ، 2 ملزم گرفتار

  • ملتان
پولیس کا چھاپہ،شراب برآمد ، 2 ملزم گرفتار

کوٹ ا دو (نامہ نگار) کوٹ ادو تھانہ سٹی پولیس نے چھاپہ مارکر تنویر اقبال چالو بھٹی لگا کر شراب کشید کرتے قابو کر لیا موقع پر 25لٹر دیسی شراب اور 30لٹر لہن برامد ہوا۔

پولیس نے شراب کشید کرنے والے آلات بھی قبضے میں لے لیے کوٹ ادو سٹی پولیس نے شراب کشید کرنے والے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔دائرہ تھانہ پولیس نے ڈھڈی چوک پر موجود تھا ایک شخص محمد باقر جو کوٹ سلطان کارہائشی بتایا جاتا ہے کین اٹھا کر ا رہا تھا پولیس کو دیکھ کر بھاگنے لگا پولیس نے موقع پر پکڑ کر کین میں موجود 20 لیٹر دیسی شراب برامد کر لی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

تعلیم یافتہ بیٹیاں قوم کا فخر اور ملک کا روشن مستقبل ہیں، گورنر

مختلف علاقوں میں کمیونٹی سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں، بیرسٹر مرتضیٰ وہاب

کے سولر اورچینی گروپ میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط

طلبا شارٹ کٹ چھوڑ کر مسلسل محنت کو شعار بنائیں ، حنیف گوہر

آن لائن منشیات فروش گرفتار

کوسٹر کی موٹر سائیکل کو ٹکر خاتون جاں بحق

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خسارہ 800 ارب ہونے تک کا انتظار
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اس بیماری کو کیا کہیں
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کیلئے آبنائے ہرمز اہم کیوں ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
چاچا صدیق کے جرائم
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
متنازع کلکتہ ایکٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
پاک وطن، سائنس اور حسد
امیر حمزہ