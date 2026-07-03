صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس ڈی او میپکو برطرف 4افسروں، اہلکاروں کو سزائیں

  • ملتان
ایس ڈی او میپکو برطرف 4افسروں، اہلکاروں کو سزائیں

ملتان(خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاورکمپنی (میپکو) انتظامیہ نے محکمانہ کیسز کا فیصلہ سناتے ہوئے ایک ایس ڈی او کو ملازمت سے برطرف کرنے اور 4ایس ڈی اوز و اہلکاروں کو سزائیں دینے کے احکامات جاری کردئیے ہیں۔

میپکو ہیڈ کوارٹر میں اٹیچ ایس ڈی او سیف اللہ کو ملازمت سے برطرف کیا گیانقصان کی رقم کا 50فیصد 233108روپے وصول کرنیکا حکم بھی دیا۔ایڈیشنل ایس ڈی او محمد رضوان شریف کو تین مختلف کیسز میں سزاسنائی ہے جس میں ایک سال کے لئے موجودہ سکیل میں ایک درجہ تنزلی جبکہ دو کیسز میں ایک، ایک سال کے لئے ایک سالانہ انکریمنٹ روکی گئی۔ ایس ڈی او صفینہ شمشاد کے خلاف الزامات ثابت ہونے پر ایک سال کے لئے ایک سالانہ انکریمنٹ روکنے کی سزا سنائی ۔ میٹرسپروائزر گریڈ سیکنڈ خالد محمود کی ایک سال کے لئے ایک سالانہ انکریمنٹ روک دی گئی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈولفن فورس کی 6 ماہ میں کارروائیاں ، 160 سے زائد اشتہاری گرفتار، ناجائز اسلحہ برآمد

روزنامہ دنیا کی خبر پر ایکشن، انسداد گداگری مہم تیز کرنے کا فیصلہ

غیر محفوظ مین ہولز ،ڈویلپر کیخلاف مقدمہ ہوگا: ڈی جی ایف ڈی اے

یورپی یونین وفد کا واسا کسٹمر ریلیشنز سنٹر کا دورہ، کارکردگی کو سراہا

ریونیو عوامی خدمت سروسز کا دوسرا روز، عوامی مسائل سنے

قومی بیج و زرعی بایوٹیکنالوجی پالیسی 2025 پر مشاورتی اجلاس

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خسارہ 800 ارب ہونے تک کا انتظار
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اس بیماری کو کیا کہیں
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کیلئے آبنائے ہرمز اہم کیوں ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
چاچا صدیق کے جرائم
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
متنازع کلکتہ ایکٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
پاک وطن، سائنس اور حسد
امیر حمزہ