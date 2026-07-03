صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو ڈویژن یونین انتخابات شہزاد خالد پانچویں بار بلا مقابلہ جنرل سیکرٹری منتخب

  • ملتان
میپکو ڈویژن یونین انتخابات شہزاد خالد پانچویں بار بلا مقابلہ جنرل سیکرٹری منتخب

وہاڑی(نمائندہ خصوصی) میپکو ڈویژن وہاڑی میں یونین کے انتخابات میں شہزاد خالد مسلسل پانچویں بار بلا مقابلہ جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے ہیں۔

ان کے انتخاب کا باضابطہ اعلان ہوتے ہی ڈویژن بھر کے ملازمین میں خوشی کی فضا پیدا ہو گئی اور انہیں مبارکباد دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا ملازمین نے نو منتخب جنرل سیکرٹری کو نیک خواہشات پیش کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ان کی قیادت میں ملازمین کے مسائل کے حل اور حقوق کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں گے اس موقع پر جنرل سیکرٹری شہزاد خالد نے ملازمین کے اعتماد پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابی ان کی ذاتی نہیں بلکہ ملازمین کے اعتماد، محبت اور یکجہتی کا مظہر ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کیلئے تمام ضروری انتظامات مکمل

ڈپٹی کمشنرز ریونیو اہداف کو بروقت تکمیل یقینی بنائیں،کمشنر

میڈیکل سوشل آفیسر نادیہ شاہ کی ڈسٹرکٹ جیل سرگودھا کے سپرنٹنڈنٹ سے ملاقات

ہلال احمر ہسپتال کیلئے آٹھ نکاتی ایجنڈے کی منظوری

مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا اولین ذمہ داری ، ڈپٹی کمشنر

دو افراد سے اسلحہ برآمد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خسارہ 800 ارب ہونے تک کا انتظار
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اس بیماری کو کیا کہیں
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کیلئے آبنائے ہرمز اہم کیوں ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
چاچا صدیق کے جرائم
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
متنازع کلکتہ ایکٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
پاک وطن، سائنس اور حسد
امیر حمزہ