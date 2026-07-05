صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاکھوں کے طلائی زیورات برآمد

  • ملتان
لاکھوں کے طلائی زیورات برآمد

ماچھیوال (نامہ نگار) ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی تصور اقبال کی ہدایت پر تھانہ سٹی پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے چوری کی بڑی واردات کا سراغ لگا لیا ۔۔۔

اور لاکھوں روپے مالیت کے طلائی زیورات برآمد کر لیے ۔ پولیس نے انتھک محنت کے بعد نہ صرف ملزمان کو گرفتار کیا بلکہ ان کے قبضے سے چوری شدہ زیورات بھی برآمد کر لیے ۔ تفصیلات کے مطابق محمد بلال سکنہ ریاض آباد کے گھر سے 13 سے 14 لاکھ روپے مالیت کے طلائی زیورات نامعلوم چور چوری کرکے فرار ہو گئے تھے ۔ متاثرہ شہری کی اطلاع پر تھانہ سٹی پولیس فوری طور پر حرکت میں آئی اور جدید ٹیکنالوجی اور سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے ملزمان تک رسائی حاصل کی۔ متاثرہ شہری محمد بلال نے زیورات کی برآمدگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایس ایچ او تھانہ سٹی رانا ثاقب نذیر اور ان کی ٹیم نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے انتھک محنت کے ذریعے نہ صرف ملزمان کو گرفتار کیا بلکہ ان کا قیمتی زیور بھی واپس دلایا۔ شہری نے ڈی پی او وہاڑی تصور اقبال، ڈی ایس پی رانا عمران ٹیپو اور ایس ایچ او رانا ثاقب نذیر کا شکریہ ادا کیا۔ شہریوں نے بھی تھانہ سٹی پولیس کی اس فوری اور کامیاب کارروائی کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ پولیس آئندہ بھی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف اسی طرح مؤثر اقدامات جاری رکھے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

متحدہ شارٹ کٹ سیاست پر یقین رکھتی ،معاملات وفاق کو دینے کی بات سازش:سندھ حکومت

مخالفین ترقیاتی کاموں پر رونا شروع کردیتے ہیں، میئر

امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستانی کردار قابلِ تحسین، تنظیم اسلامی

ایف آئی اے حکام کیخلاف توہین عدالت کی سماعت ملتوی

اینکر مرید عباس قتل کیس کا فیصلہ محفوظ

ڈیفنس کے کیفے میں خواتین کا جھگڑا،لڑکی پر تشدد

آج کے کالمز

ایاز امیر
یہ کمزوری کا سبق پتا نہیں کہاں سے آیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گورا گورنر‘ ہندوستانی مجسٹریٹ
رؤف کلاسرا
کنور دلشاد
طاقتور آئینی منصب
کنور دلشاد
رشید صافی
مضبوط پاکستان
رشید صافی
عمران یعقوب خان
العطش العطش
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
طالبان حکومت کا معاندانہ رویہ
محمد عبداللہ حمید گل