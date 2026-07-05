صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او مظفرگڑھ کا اردل روم، 15اہلکاروں کو مختلف سزائیں

  • ملتان
ڈی پی او مظفرگڑھ کا اردل روم، 15اہلکاروں کو مختلف سزائیں

مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر) ڈی پی او مظفرگڑھ سید غضنفر علی شاہ نے ہفتہ وار اردل روم کا انعقاد کرتے ہوئے ڈسپلن کی خلاف ورزی، کرپشن اور شہری شکایات پر متعدد پولیس افسران و اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی۔۔۔

 تفصیلات کے مطابق اردل روم میں 15 پولیس افسران و اہلکاروں کو سالانہ ترقی روکنے ، تنخواہوں میں کٹوتی اور سروس ضبطگی کی سزائیں سنائی گئیں، جبکہ 13 افسران و اہلکاروں کو سینشور کی سزا دی گئی۔ اس کے علاوہ متعدد اہلکاروں کو شوکاز نوٹس بھی جاری کیے گئے ۔ سزا پانے والوں میں 5 سب انسپکٹرز، 2 اے ایس آئیز، ہیڈ کانسٹیبل، کانسٹیبلز اور پولیس اسٹیشن اسسٹنٹ شامل ہیں۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈی پی او سید غضنفر علی شاہ نے کہا کہ محکمہ پولیس میں موجود کالی بھیڑوں کا صفایا کیا جائے گا اور کسی کو بھی ڈسپلن کی خلاف ورزی، کرپشن یا شہریوں کے ساتھ ناروا سلوک کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ عوامی خدمت پولیس کی اولین ذمہ داری ہے اور اس میں غفلت یا کوتاہی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

جمہوریہ قراقلپاقستان کے وفد کا حبیب رفیق انجینئرنگ کا دورہ

وزیر مملکت بلال اظہر کی کھلی کچہری ،شہریوں کی شکایات سنیں

ڈی جی سیف سٹی کی زیر صدارت اجلاس، آپریشنل امور ،تعیناتیوں کا جائزہ

کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد:پہلی الومنائی ایکسیلنس ایوارڈز تقریب

راولپنڈی کی ٹیم نے ٹیکن ٹیگ 1ٹورنامنٹ کی چیمپئن شپ اپنے نام کر لی

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی ،1300 کلو مضر صحت گوشت تلف

آج کے کالمز

ایاز امیر
یہ کمزوری کا سبق پتا نہیں کہاں سے آیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گورا گورنر‘ ہندوستانی مجسٹریٹ
رؤف کلاسرا
کنور دلشاد
طاقتور آئینی منصب
کنور دلشاد
رشید صافی
مضبوط پاکستان
رشید صافی
عمران یعقوب خان
العطش العطش
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
طالبان حکومت کا معاندانہ رویہ
محمد عبداللہ حمید گل