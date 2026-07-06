صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زرعی پانی کے تنازع پر فائرنگ خاتون زخمی، ہسپتال منتقل

  • ملتان
زرعی پانی کے تنازع پر فائرنگ خاتون زخمی، ہسپتال منتقل

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) موضع حشمت مرالی میں زرعی پانی کے تنازع پر فائرنگ کے واقعے میں ایک خاتون زخمی ہو گئی، جسے ریسکیو 1122 نے فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا۔

ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمی خاتون کی شناخت 55 سالہ عفت اسلم زوجہ اسلم کے نام سے ہوئی ہے ۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور زخمی خاتون کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد مزید علاج کیلئے ٹی ایچ کیو ہسپتال کبیروالا منتقل کر دیا گیا۔تفصیلات کے مطابق واقعہ خانیوال کے نواحی علاقے موضع حشمت مرالی میں زرعی پانی کے تنازع پر پیش آیا،جہاں  فائرنگ کی زد میں آ کر خاتون زخمی ہو گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

مون سون بارشیں ، سبزیوں کی قیمتیں مزید بڑھنے کاخدشہ

سموگ تدارک مہم،ڈرائیورز کا لائسنس معطل کرنے کا فیصلہ

شہریوں کا لاہور کینال، سوئمنگ پولز اور ٹیوب ویلوں کا رخ

عوامی خدمت اور ترقی کے ایجنڈے پر گامزن ہیں:ن لیگ

ہیلتھ کیئر کی کارروائیاں، مزید 646 ناجائز مراکز سیل

بچے سے زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علامہ محمد اسد کے خطوط
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
لاہور کا تازہ واقعہ
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
صنعت کو سانس لینے دیں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیا پاک بھارت جنگ ٹل گئی؟
سعود عثمانی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرق وسطیٰ، دفاع اور سکیورٹی کے نئے منصوبے
ڈاکٹر رشید احمد خاں
نسیم احمد باجوہ
بیسویں صدی کا صوفی شاعر
نسیم احمد باجوہ