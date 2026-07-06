صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نجی بینک میں واردات کی کوشش ناکام، چور فرار

  • ملتان
نجی بینک میں واردات کی کوشش ناکام، چور فرار

بورے والا (نمائندہ دنیا) کالج روڈ پر واقع ایک نجی بینک میں نامعلوم چوروں کی جانب سے واردات کی کوشش ناکام بنا دی گئی، چور چھت کے راستے داخل ہونے میں ناکام رہے اور موقع سے فرار ہوگئے۔

تفصیل کے مطابق بینک کا عملہ بینک ٹائم ختم ہونے کے بعد معمول کے مطابق واپس چلا گیا۔ اگلی صبح جب ملازم جنریٹر چلانے کے لیے چھت پر گیا تو اس نے دیکھا کہ چھت پر نصب ٹائلز اکھاڑی جا چکی ہیں۔ اس پر فوری طور پر بینک انتظامیہ کو آگاہ کیا گیا۔پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کیے اور بینک منیجر کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

جامعہ اردو کو بیل آؤٹ پیکج دیا جائیگا،وفاقی وزیرتعلیم

پٹرول قیمتوں میں معمولی کمی شرمناک مذاق،منعم ظفر

لیاری ایکسپریس وے کے اطراف تجاوزات مسمار

گورنر کاکیپٹن کرنل شیر خان شہید کو خراج عقیدت

ملک کے معاشی معاملات سے بیرونی مداخلت کو ختم کیا جائے ، سنی تحریک

ایم ایل ون منصوبہ مقامی وسائل سے مکمل کیا جائے ،الطاف شکور

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علامہ محمد اسد کے خطوط
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
لاہور کا تازہ واقعہ
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
صنعت کو سانس لینے دیں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیا پاک بھارت جنگ ٹل گئی؟
سعود عثمانی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرق وسطیٰ، دفاع اور سکیورٹی کے نئے منصوبے
ڈاکٹر رشید احمد خاں
نسیم احمد باجوہ
بیسویں صدی کا صوفی شاعر
نسیم احمد باجوہ