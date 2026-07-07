صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صفائی ورکرز کا گرمی سہولیات کی کمی پر احتجاج

  • ملتان
صفائی ورکرز کا گرمی سہولیات کی کمی پر احتجاج

دھنوٹ(نامہ نگار) \"صاف ستھرا پنجاب\" مہم کے تحت دھنوٹ میں فرائض انجام دینے والے صفائی ورکرز نے شدید گرمی، بنیادی سہولیات کی کمی اور حاضری کے نظام میں مبینہ بے ضابطگیوں پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ضلعی انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 ورکرز کا کہنا ہے کہ وہ 45 ڈگری سے زائد درجہ حرارت میں صبح سے شام تک سڑکوں، گلیوں اور بازاروں کی صفائی کرتے ہیں، تاہم انہیں پینے کے ٹھنڈے پانی اور سایہ جیسی بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں۔ ان کے مطابق بعض اوقات ڈیوٹی پر موجود ہونے کے باوجود کسی ایک ورکر کی غیرحاضری لگا دی جاتی ہے ، جس سے تنخواہوں میں کٹوتی اور ملازمین کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ صفائی ورکرز نے اسسٹنٹ کمشنر کہروڑپکا اور ڈپٹی کمشنر لودھراں سے مطالبہ کیا کہ شدید گرمی کے پیش نظر اوقات کار میں نرمی کی جائے ، ہر ٹیم کو ٹھنڈے پانی اور سایہ کی سہولت فراہم کی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ایل پی جی دوگنی قیمت پر فروخت، صارفین کا احتجاج

بھارت نے پانی روکا تو اقدام جنگ تصور ہوگا : خرم دستگیر

’’قانون سازی میں خامیاں ‘پارلیمانی نگرانی کے تقاضے ‘‘

سیوریج نظام، ڈسپوزل سٹیشنز کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ

امام زین العابدین کی تعلیمات مشعل راہ ہیں :علماکرام

تعلیمی اداروں کی رجسٹریشن کا عمل آسان بنا نے کا مطالبہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ناجائز رزق سے پلی ہوئی اولاد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اللہ کے واسطے اب یہ اللہ کا واسطہ ختم کیا جائے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غیر ملکی خواتین کا اغوا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
لاہور کو جدید شہر کیسے بنایا جائے؟
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران کی نظریاتی فتح اور مشرقِ وسطیٰ کا مستقبل
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کیمپس میں نمازِ جمعہ کی امامت
حافظ محمد ادریس