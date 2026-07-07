ملک فیاض تھہیم کا ملک واصف مظہر راں کی حمایت کا اعلان
ٹاٹے پور(نامہ نگار ) ملک محمد حسن راں گروپ کے دیرینہ ساتھی اور سابق جنرل کونسلر ملک فیاض تھہیم نے اپنی سمرا برادری، دوست احباب سمیت ملک مظہر عباس راں گروپ میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے آئندہ ایم پی اے ملک واصف مظہر راں کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔
اس موقع پر ملک عاطف مظہر راں، ملک الطاف حسین راں، ملک ممتاز احمد راں، ملک کاشف مظہر راں، ملک قمرالزمان راں، کرنل (ر) سلیم شوق راں، ملک اعجاز احمد راں، ملک اویس ظفر راں، سیٹھ عدنان مظہر راں اور دیگر بھی موجود تھے۔