صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوسرباز عورتوں کیخلاف مقدمہ درج

  • ملتان
نوسرباز عورتوں کیخلاف مقدمہ درج

ملتان ( کرائم رپورٹر ) سیتل ماڑی پولیس نے نوسرباز عورتوں کیخلاف مقدمہ درج کرلیا ۔

 پولیس کو نسیم بی بی نے بتایا کہ تین نامعلوم عورتیں گھر آئی اور انعامی چائے کا لالچ دیکر کہا کہ تمہارا چائے سے انعام نکلا ہمارے ساتھ گاڑی کے پاس چلو انعام دے آپ کو میں گاڑی کے پاس پہنچی جیسے ہی گئی تو میرے ناک پر رومال رکھا میں بے ہوش ہوگئی مجھے سہو چوک کے قریب چھوڑ کر فرار ہوگئے ۔مجھے ہوش آئی تو میری طلائی بالیاں کوکا اور گلے پا ن جو سونے کا تھا نامعلوم عورتیں لیکر فرار ہوگئیں ۔پولیس نے نامعلوم نوسرباز عورتوں کیخلاف مقدمہ درج کرکے کارروائی شروع کردی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شہرمیں337خطرناک عمارتیں ،موثر اقدامات نہ ہوسکے

پیرا فورس ایکٹ،4نئے قوانین شامل، شکایات کا سلسلہ جاری

میو ہسپتال شعبہ کارڈیالوجی کا کولنگ سسٹم خراب، انجیوگرافی تعطل کا شکار

گھروں میں قائم ٹیوشن سینٹرز کو رجسٹریشن سے استثنیٰ کی تجویز

چھوٹے اضلاع میں بھی الیکٹرک بسیں چلانے کی تیاری

15اگست تک کھدائی پر مکمل پابندی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ناجائز رزق سے پلی ہوئی اولاد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اللہ کے واسطے اب یہ اللہ کا واسطہ ختم کیا جائے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غیر ملکی خواتین کا اغوا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
لاہور کو جدید شہر کیسے بنایا جائے؟
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران کی نظریاتی فتح اور مشرقِ وسطیٰ کا مستقبل
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کیمپس میں نمازِ جمعہ کی امامت
حافظ محمد ادریس