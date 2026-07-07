صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جانوروں کی آلائشوں سے چربی و تیل تیارکرنیوالا یونٹ پکڑا گیا

  • ملتان
جانوروں کی آلائشوں سے چربی و تیل تیارکرنیوالا یونٹ پکڑا گیا

جانوروں کی آلائشوں سے چربی و تیل تیارکرنیوالا یونٹ پکڑا گیاایک من چربی اور کھلا آئل موقع پر تلف ،مالک کے خلاف مقدمہ بھی درج

ملتان (لیڈی رپورٹر) پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جانوروں کی آلائشوں سے چربی اور کھلا آئل تیار کرنے والے غیر قانونی رینڈرنگ یونٹ کا سراغ لگا کر کارروائی کرتے ہوئے ایک من چربی اور کھلا آئل موقع پر تلف کر دیا، جبکہ یونٹ کے مالک کے خلاف مقدمہ بھی درج کرا دیا گیا۔ ترجمان پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مطابق ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی سید موسیٰ رضا کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیم نے بوریوالا کے علاقے مرضی پورہ میں کارروائی کی، جہاں بغیر لائسنس اور رجسٹریشن کے غیر معیاری آئل تیار کیا جا رہا تھا۔ترجمان کے مطابق کارروائی کے دوران معلوم ہوا کہ تیار کیا جانے والا کھلا آئل فاسٹ فوڈ کی تیاری میں استعمال کیا جانا تھا، جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔

 فوڈ سیفٹی ٹیم نے موقع پر موجود ایک من چربی اور کھلا آئل تلف کر دیا اور سنگین خلاف ورزی پر یونٹ کے مالک کے خلاف تھانہ ماڈل ٹاؤن بوریوالا میں مقدمہ درج کرا دیا۔ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی سید موسیٰ رضا نے کہا کہ شہریوں کو محفوظ، معیاری اور ملاوٹ سے پاک خوراک کی فراہمی ادارے کی اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ انسانی صحت سے کھیلنے والے عناصر کے خلاف صوبہ بھر میں بلاامتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی کہ خوراک سے متعلق کسی بھی مشتبہ سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر پنجاب فوڈ اتھارٹی کو دیں تاکہ بروقت کارروائی عمل میں لائی جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ایل پی جی دوگنی قیمت پر فروخت، صارفین کا احتجاج

بھارت نے پانی روکا تو اقدام جنگ تصور ہوگا : خرم دستگیر

’’قانون سازی میں خامیاں ‘پارلیمانی نگرانی کے تقاضے ‘‘

سیوریج نظام، ڈسپوزل سٹیشنز کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ

امام زین العابدین کی تعلیمات مشعل راہ ہیں :علماکرام

تعلیمی اداروں کی رجسٹریشن کا عمل آسان بنا نے کا مطالبہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ناجائز رزق سے پلی ہوئی اولاد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اللہ کے واسطے اب یہ اللہ کا واسطہ ختم کیا جائے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غیر ملکی خواتین کا اغوا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
لاہور کو جدید شہر کیسے بنایا جائے؟
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران کی نظریاتی فتح اور مشرقِ وسطیٰ کا مستقبل
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کیمپس میں نمازِ جمعہ کی امامت
حافظ محمد ادریس