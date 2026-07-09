صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

درختوں کی مبینہ چوری پر شہریوں کا شدید احتجاج، کارروائی کا مطالبہ

  • ملتان
درختوں کی مبینہ چوری پر شہریوں کا شدید احتجاج، کارروائی کا مطالبہ

کچا کھوہ (نامہ نگار) صابر چوک سے 18 نو آر تک سڑک کنارے لگے درختوں کی مبینہ چوری کے واقعات پر شہریوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے ۔

مقامی افراد کے مطابق نامعلوم افراد رات کے وقت قیمتی درخت کاٹ کر لے جا رہے ہیں، جس سے سرکاری املاک کو نقصان پہنچنے کے ساتھ ماحول بھی متاثر ہو رہا ہے ۔شہریوں نے محکمہ جنگلات اور متعلقہ انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ درختوں کی کٹائی کے معاملے کا فوری نوٹس لیا جائے۔ ، تحقیقات کر کے ذمہ دار افراد کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے ۔ انہوں نے کہا کہ درخت قومی اثاثہ ہیں، جن کی حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات ناگزیر ہیں تاکہ مزید نقصان سے بچا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ناجائز رزق سے پلی ہوئی اولاد …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صدر ٹرمپ اور ہمارے حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صدر ٹرمپ کی حیرت اور ایرانیوں کے آنسو
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
زندان
عمران یعقوب خان
بشیر ریاض
آخری دم تک اپنے مورچے میں ڈٹا رہنے والا وارث میر
بشیر ریاض
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفی بیوروکریٹ!
مفتی منیب الرحمٰن