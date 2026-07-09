صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاک ڈاؤن ختم کر کے کاروبار بحال کیے جائیں، شیخ راشد اکرام

  • ملتان
لاک ڈاؤن ختم کر کے کاروبار بحال کیے جائیں، شیخ راشد اکرام

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) پیپلز پارٹی کے نظریاتی کارکن شیخ راشد اکرام نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر لاک ڈاؤن ختم کر کے رات کے اوقات میں کاروبار کرنے والے ریسٹورنٹس، کیفے ، فاسٹ فوڈ اور دیگر کھانے پینے کے کاروبار کو بحال کیا جائے ۔

انہوں نے کہا کہ ایران امریکہ جنگ کے باعث کفایت شعاری کے نام پر پابندیاں عائد کی گئی تھیں، تاہم حالات معمول پر آنے کے بعد ان پابندیوں کا برقرار رہنا مناسب نہیں۔ انہوں نے کہا کہ رات کے اوقات میں کام کرنے والے لاکھوں افراد کے روزگار کا تحفظ یقینی بنایا جائے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پاک چین سٹرٹیجک شراکت داری کو مزید مستحکم کیاجارہا:ڈاکٹر عمر

جشن آزادی‘اولیابارے آگاہی سیمینارزکرائینگے‘اہلسنت تنظیمات

1ماہ 64:ڈی پورٹ افراد کوقید‘ 10لاکھ 48ہزار جرمانہ

گستاخا نہ خاکے نشر کرنے پر سخت کارروائی کی جائے :پیر اجمل رضا

ڈیموکریٹ گروپ کا گجرات چیمبر آف کامرس کا دورہ

غرض سے پاک خدمت ہی انسانیت کی معراج :بلال فاروق

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ناجائز رزق سے پلی ہوئی اولاد …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صدر ٹرمپ اور ہمارے حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صدر ٹرمپ کی حیرت اور ایرانیوں کے آنسو
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
زندان
عمران یعقوب خان
بشیر ریاض
آخری دم تک اپنے مورچے میں ڈٹا رہنے والا وارث میر
بشیر ریاض
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفی بیوروکریٹ!
مفتی منیب الرحمٰن